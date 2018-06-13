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Kağıthane'de korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıtahane Cendere'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Yangın nedeniyle bölgede art arda patlama sesleri geliyor.

Yangın Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan pres fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane yangın

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Yavaş git hocam o nasıl araba kullanmak.
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