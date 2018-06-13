Kağıthane'de korkutan yangın!

Yangın Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan pres fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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