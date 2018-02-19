Kağıthane'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 66 yaşındaki bir şahıs, evde tartıştığı eşini 7 kez bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Akçam Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Ömer Korkut (66) ve Fadime Korkut (65) çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ömer Korkut, eşi Fadime Korkut'u 7 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaşlı çiftin komşularının bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Fadime Korkut'un aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ömer Korkut ise olaydan kısa bir süre sonra Şişli'deki Feriköy Polis Merkezine teslim oldu.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilk sorgusu yapılan şahsın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Fadime Korkut'un cansız bedeni ise olay yerinden yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.