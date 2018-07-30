Kağıthane'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de çalıştığı ekmek fırınında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi Alaybey Sokağı'ndaki fırına gelen iki kişiden biri, daha önce tartıştıkları öne sürülen fırın çalışanı Hakkı B’ye silahla ateş etti.
Olayın ardından saldırgan ve yanındaki kişi kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, fırına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Hakkı B’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Hakkı B'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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