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KAĞITHANE'DE KUM YÜKLÜ KAMYONET DUVARA ÇARPTI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Hakan KAYA - Taner YENER / İSTANBUL, DHA  Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce kaldırıma daha sonra ise inşaat malzemelerinin bulunduğu duvara çarptı.

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Taner YENER / İSTANBUL, DHA
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce kaldırıma daha sonra ise inşaat malzemelerinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemerburgaz istikametinden Seyrantepe mevkiine seyir halinde olan Mehmet Elkatmış'ın kullandığı 34 KV 7178 plakalı kum yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma ardından da bir inşaat firmasına ait malzemelerinde bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, inşaat firmasına ait tuğlalar ise çevreye saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü Mehmet Elkatmış ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında iş yerinin önünde oturduğunu söyleyen Fahrettin Çelik, " Büyük bir gürültü oldu. Kamyon bir anda yol kenarındaki malzemeleri dağıttı. Şoförü kurtarmaya gittik, şoför şoka girmişti. Şoförün durumu iyi . Benim 4-5 milyarlık zararım var" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan kamyonet
-Polis ekipleri ve itfaiyeden görüntü
-Genel ve detaylar

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