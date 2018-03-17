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Kağıthane’de okuma yazma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında, Kağıthane’de okuma yazman bilmeyen kadınlar tespit edilerek kurslara kayıt ettirildi.AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde bir çalışma yaparak, ilçede okuma yazma bilmeyen yaklaşık 300 kadını tespit etti.

Kağıthane’de okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında, Kağıthane’de okuma yazman bilmeyen kadınlar tespit edilerek kurslara kayıt ettirildi.
AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde bir çalışma yaparak, ilçede okuma yazma bilmeyen yaklaşık 300 kadını tespit etti. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Bozdağ, AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, kadınların kayıtlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde aldı.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Bozdağ, "Okuma Yazma Seferberliği" projesi kapsamında, kadın kolları olarak kapı kapı dolaşarak okuma yazma bilmeyen kadınların tespitlerini yaptıklarını söyledi.
Okuma ve yazmanın yaşının olmadığını belirten Bozdağ, "Okuma yazma bilmeyen insanlarımız günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılamada büyük sorunlar yaşıyordu. Otobüse binemiyor, ilaçlarının reçetelerini okuyamıyor, telefon kullanamıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi de güzel bir seferberlik başlattı. Biz de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle istişarede bulunarak kurslar açılması için çalışma başlattık. Bugün de kadınlarımızın kurs başvurularını aldık. İnşallah en kısa sürede okuma yazma öğrenecekler" dedi.
Kursa kayıt yaptıran 74 yaşındaki Perihan Şimşek de projeden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine teşekkür etti. Okuma yazma öğrendikten sonra ehliyet kursuna yazılacağını kaydeden Şimşek, "Diplomam olmadığı için ehliyet alamıyordum. Bu sorunumu ortadan kaldırmak istiyorum" diye konuştu.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Bozdağ, AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır kayıtların ardından kursun devam ettiği bir okula giderek kursiyerle sohbet etti.

Kağıthane’de okuma yazma seferberliği

Kağıthane’de okuma yazma seferberliği

Kağıthane’de okuma yazma seferberliği

Kağıthane’de okuma yazma seferberliği

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