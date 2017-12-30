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KAĞITHANE'DE POLİSLE SOYGUNCULAR ÇATIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI (ek bilgi ve görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 22:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı. Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. Kaçan iki şüpheli de kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Kağıthane'de gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri, iki kişiden şüphelenerek takibe aldı. Şüpheliler, Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak'ta bir markete girince polis de arkalarından girdi. Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan çatışmada bir polisle bir şüpheli yaralandı. Yaralı soyguncu yaya olarak kaçarken diğer şüpheli de motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce yaya olarak kaçan yaralı şüpheliyi ardından da motosikletle kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Görüntü dökümü:

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-Ambulansın gidişi

-Polis ekiplerinin koşuşturması

-Motosikletlilerir çevirmesi

-Özel harekat polislerinden görüntü

(EK GÖRÜNTÜ)

-Vatandaşla röp.

-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Soyguncuların motosikletle markete gelmesi ve içeri girmesi(Güvenlik kamerası)

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