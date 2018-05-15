KAĞITHANE'DE ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA: TAKSİ 30 METREDEN AŞAĞI UÇTU (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Kağıthane'de yokuş aşağı kayan taksi, 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe Dargın Sokak'ta meydana geldi. Taksi sürücüsü Ümit Sayılgan, aracı evinin önüne park etti. Taksi bir süre sonra bilinmeyen nedenle kaymaya başladı. Dışarıdan gelen bağrışma sesleri üzerine sokağa çıkan sürücü, taksisinin yaklaşık 30 metreden uçarak bir binaya çarptığını görünce şok oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförü Ümit Sayılgan, "Arabayı park ettikten sonra eve çıktım. 2-3 dakika sonra baktım araba yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Çevredekiler kazayı şaşkın gözlerle izledi. Taksiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Yaklaşık 30 metreden uçan araç

Şoför ile röp.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Çevrede toplananlar

Vatandaşlarla röp.

Genel ve detaylar