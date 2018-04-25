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Kağıthane'de trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan minibüsün yaklaşık 15 metreden apartmanların arasındaki boşluğa düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir minibüsün yaklaşık 15 metreden apartmanların arasındaki boşluğa düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 LAF 474 plakalı minibüs, Hürriyet Mahallesi Ayca Sokak'ta kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan minibüs, yaklaşık 15 metre yükseklikten apartmanların arasındaki boşluğa düştü.

Kazada, boş olduğu belirtilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kağıthane minibüs trafik kazası

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