Kağıthane'de trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir minibüsün yaklaşık 15 metreden apartmanların arasındaki boşluğa düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 LAF 474 plakalı minibüs, Hürriyet Mahallesi Ayca Sokak'ta kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan minibüs, yaklaşık 15 metre yükseklikten apartmanların arasındaki boşluğa düştü.
Kazada, boş olduğu belirtilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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