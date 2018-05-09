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KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 06:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA İstanbul narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik Kağıthane'de çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA
İstanbul narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik Kağıthane'de çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri'nin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı. İstanbul Narkotik polisi saat 05.00'da Kağıthane'de operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat ekipleri ve narkotik köpekleri de katıldı.

Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin emniyetten çıkışı
-Yol detayı
-Özel harekat ekiplerinin yürümesi
-Özel Harekat Polislerinin binaya girişi
-Kapının açılması
-Narkotik köpeğinin binaya girişi
-Özel Harekat Ekiplerinin çevre güvenliği alması
-Genel ve detay görüntüler

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