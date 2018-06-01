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KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.
Kağıthane'de 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda bir evde 5 kilo 200 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.E., K.A., R.G., S.G., ve R.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotk Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik polislerinin evde yaptığı aramalar ve bir yatağın bazasında eroini bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin eve girmesi
-Evde arama yapılması
-Uyusturucunun bulunması
-Genel ve detaylar

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