Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde Edirne istikametine seyreden Fehmi İ. idaresindeki 34 TFK 01 plakalı taksi, Öztürk Z. yönetimindeki 34 AEP 569 plakalı otomobile çarptı.

Kaza yapan sürücüler tutanak tutmak için araçlarını emniyet şeridine çekerken onları gören diğer sürücüler yavaşladı. Bu sırada hızla gelen Erdal S'nin kullandığı 34 GZ 8204 plakalı otomobil, 34 FM 5948 plakalı pikaba arkasından çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Pikabın da sağ şeritte giden iki araca çarpması sonucu aynı yerde peş peşe üç kaza meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, pikaba ve bariyerlere çarpan 34 GZ 8204 plakalı araçta bulunan Abdurrahman K'nin öldüğünü belirledi.

Abdurrahman K'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından çevredeki bir hastanenin morguna gönderildi.

Söz konusu kazalar nedeniyle D-100 karayolu Edirnekapı istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Kazalara karışan araçların yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

