KAĞITHANE'DEKİ DUMAN CİNAYETİNİN ZANLISI YAKALANDI

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Kağıthane'de bir fırın çalışanını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.
Olay, Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta Pazar akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile bir kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıkmış çıkan tartışma sonrası Hakkı B. silahla öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis katil zanlısı Metin Öztürk'ü gözaltına aldı. Öztürk'ün ifadesinde fırının bacasından çıkan dumanın çevredeki evlere geldiğini bu nedende silahla vurduğunu söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
-Zanlının emniyetten çıkışı
-Olayla ilgili arşiv görüntü
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