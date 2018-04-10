Kağıthane’deki mahallelilerden tiyatro oyunu

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın desteğiyle mahalleliler tiyatro oyunu sergiledi. Sultan Selim Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro gösterisinde ilk defa profesyonel olarak tiyatroda yer alan mahalleli gençler sahne aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın mahalleli tiyatro ekibine Hamidiye Gençlik Merkezi’ni atölye olarak kullanabileceklerini söyledikten sonra başlayan amatör tiyatro serüveni, bu akşam profesyonel olarak gösterime sunuldu. Sultan Selim Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Şizofren Baba” isimli tiyatro gösterisinde ilk defa profesyonel olarak tiyatroda yer alan mahalleli gençler sahne aldı. Kimisi bilardo salonlarında, kimisi internet kafelerinde vakit geçiren gençler, tiyatro sahnesinde yer alarak sosyal hayatlarında önemli bir değişikliğe imza attı. Mahallelinin sergilediği tiyatro gösterisinde izleyiciler kahkahalara boğulurken, komedi türünde olan gösteri vatandaş tarafından büyük bir beğeni topladı. “Bir mahalleli kadrosundan bahsediyoruz”

Bir mahalleli kadrosunun 4 yılda başardıklarını dile getiren Sadabad Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Fatih Meral, “Bizim hikayemiz 49 ay önce başladı. 2015 Mart ayında bir çalışma yaptık. O çalışmanın bir ay evvelinde mahalleli olarak, ekip arkadaşlarımızla beraber ‘sosyal çalışmalarda neler yapabiliriz’ bunu planlarken arkadaşlarımızın genelinde aldığımız ortak kararla bizim bir tiyatro çalışması yapmamız gerektiği icap oldu. Türkiye’nin halka en yakın olan seçilmiş ve sevilmiş Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç Bey’in destekleriyle sanata ve gençlere vermiş olduğu önemle bizler de bugün 4’üncü yılın sonunda profesyonel bir düzeye gelebildik. Bir mahalleli kadrosundan bahsediyoruz. Başkanımız Fazlı Kılıç işaretiyle biz başladık. Gerçekten de destekledi. Kendilerine buradan minnettarlığımı ne kadar dile getirsem azdır. Ben teşekkür ediyorum” dedi.

“Ekibin yüzde 80’i Kağıthane’de oturan gençlerden oluşuyor”

Tiyatro gösterisiyle ilgili bilgileri aktaran drama öğretmeni ve tiyatronun yönetmeni olan Özge Ayan, “Bu Kağıthane Belediyesi’nin desteklediği Sadabad Tiyatro Atölyesi özel bir tiyatro atölyesi. Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç, gerek salon kullanımı, gerek daha sonrasındaki program süresince, oyun gala vs. bize çok fazla desteği var. Gençleri çok desteklediği için sanatla da iç içe bir belediye başkanı. Her konuda yanımızda. Ekibin yüzde 80’i Kağıthane’de oturan gençlerden oluşuyor” diye konuştu. “İlk sahneye çıktığımda ben de belli heyecanlar yaşadım”

İlk defa sahneye çıktığını söyleyen tiyatro oyuncusu Furkan Çelebi ise, “Tabi ki sahnede olmak güzel bir şey. İnsanları güldürebilmek, onları güldürebilmenin mutluluğu bambaşka bir şey. Tiyatro grubumuzdaki bazı arkadaşlarımızla birlikte sahne almak çok güzel. Birkaç kişi çocukluk arkadaşım. Sahnede enerjinin yüksek olacağını düşünüyorum. İlk sahneye çıktığımda ben de belli heyecanlar yaşadım. Hatta geri dönme raddesine geldim ama bunlar olabilecek şeyler. Heyecan olmadan güzel bir şey yaşanmaz. Bu sahneye yansıyor zaten” dedi.