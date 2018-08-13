HABER

Kağızman'da şebeke suyundan rahatsızlanan 175 kişi hastaneye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Kars Valiliği: - "İlgili birimlerimizce yapılan analizler sonucunda şiddetli yağışların da etkisi başta olmak üzere bazı kaynak sularına dış etkenlerin sirayet ettiği, artan ishal vakalarına suya karışan bu bakterilerin neden olduğu tespit edilmiştir"

Kars'ın Kağızman ilçesinde şebeke suyundan içip rahatsızlanan 175 kişinin hastaneye başvurduğu, Valiliğin, konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesinde 175 vatandaşın bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesine başvurması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce ilçedeki sulardan örnekler alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği belirtildi.

İlçedeki su depoları ve isale hatlarında incelemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimizce yapılan analizler sonucunda şiddetli yağışların da etkisi başta olmak üzere bazı kaynak sularına dış etkenlerin sirayet ettiği, artan ishal vakalarına, suya karışan bu bakterilerin neden olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu gelişmeler üzerine ilgili birimlerimizce sularda tespit edilen düşük klor seviyesi için şok klorlama çalışması ve gerekli tüm tedbirler uygulanarak Kağızman Belediyesince ilçe halkına hijyen konusunda gerekli duyurular yapılmıştır. Alınan tedbirlerin ardından ishal vakasıyla Kağızman İlçe Devlet Hastanesine gelen vatandaş sayısında azalma olmuş, hastaneye başvuran vatandaşlarımız da ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir."

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyorMHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağızman Kars

En Çok Okunan Haberler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama

ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.