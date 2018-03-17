Kağızmanlı kadınlardan Zeytin Dalı operasyonuna anlamlı destek

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde Kadınlarımızın başlattığı yardım kampanyası ile Mehmetçik Vakfına 10 bin TL üzerinde bağış toplandı. Kadınlar, bağış dekontlarını İlçe kaymakamı Ercan Öter’e teslim ettiler.
Kağızmanlı kadınlar ayrıca topladıkları yardımları Zeytin Dalı Operasyonuna destek olmak amacıyla; mehmetçiklerimize ulaştırmak üzere, Hatay’a sınır bölgesine gitmek için yola çıktılar. Kaymakam Ercan Öter, “Analarımıza, bacılarımıza bu hassas dönemde duyarlılıklarından ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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