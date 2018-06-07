Kahire Yunus Emre Enstitüsü zoru başarma peşinde

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) son 5 ayda 30'dan fazla faaliyete imza atarak zoru başarmaya talip olduğunu gösterdi.

Enstitü Müdürü Emin Boyraz her ne kadar "Biz sadece görevimizi yapıyoruz" diyerek mütevazı bir tavır sergilese de göreve geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte yaptıklarıyla Mısır'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkçe öğrenen kursiyer sayısını 2018 itibarıyla yüzde 40 artıran Kahire YEE, Türkiye'de eğitim almak isteyen Mısırlı öğrencilere rehber ve danışmanlık hizmeti de veriyor. Enstitüde Türkçe öğrenen gençler, gerek Türkiye'de ve gerekse Mısır'da eğitim ve iş imkânlarından daha fazla yaralanabiliyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kahire YEE Müdürü Boyraz, Mısır'da Türkiye'deki çeşitli bursların tanıtımını yaptıklarını, İstanbul ve Anadolu'da bulunan birçok üniversitenin yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Diyanet Vakfı için de mülakat ve sınavlara ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Mısır'daki akademik çevrelerle iyi bir iletişim ağı oluşturan enstitü son dönemde uluslararası öğrencilere de Türkçe eğitimi ve rehberlik faaliyetleri vermeye başladı.