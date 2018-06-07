Kahire Yunus Emre Enstitüsü zoru başarma peşinde

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) son 5 ayda 30'dan fazla faaliyete imza atarak zoru başarmaya talip olduğunu gösterdi.
Enstitü Müdürü Emin Boyraz her ne kadar "Biz sadece görevimizi yapıyoruz" diyerek mütevazı bir tavır sergilese de göreve geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte yaptıklarıyla Mısır'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Türkçe öğrenen kursiyer sayısını 2018 itibarıyla yüzde 40 artıran Kahire YEE, Türkiye'de eğitim almak isteyen Mısırlı öğrencilere rehber ve danışmanlık hizmeti de veriyor. Enstitüde Türkçe öğrenen gençler, gerek Türkiye'de ve gerekse Mısır'da eğitim ve iş imkânlarından daha fazla yaralanabiliyor.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kahire YEE Müdürü Boyraz, Mısır'da Türkiye'deki çeşitli bursların tanıtımını yaptıklarını, İstanbul ve Anadolu'da bulunan birçok üniversitenin yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Diyanet Vakfı için de mülakat ve sınavlara ev sahipliği yaptıklarını anlattı.
Mısır'daki akademik çevrelerle iyi bir iletişim ağı oluşturan enstitü son dönemde uluslararası öğrencilere de Türkçe eğitimi ve rehberlik faaliyetleri vermeye başladı.
Mısır'da "Türk Kültür Merkezi ve Türkiye'nin Mısır Kültür Elçiliği" olarak da nitelendirilen enstitü, Mısır'daki üniversitelerle ve özellikle de Türkoloji bölümleri ile yakın temas halinde.
- Kültür ve sanat faaliyetleri
Mısır'daki diğer ülke temsilcilikleriyle sıkı ilişki ve koordinasyon içinde olan Kahire YEE, bu çerçevede yerel ve yabancı tüm kültür-sanat çevreleri ile yakın temas kurarak kültür diplomasisine de katkı sağlıyor.
Enstitü, bu yıl ilki düzenlenen ipek koza el sanatları faaliyetinde olduğu gibi geleneksel Türk el sanatları ile Türk mutfağının da tanıtımını yapıyor.
Yeni hedefleri kapsamında Türk ve Mısırlı edebiyatçıları sıklıkla bir araya getirerek ortak çalışma zemini hazırladıklarını ifade eden Boyraz, geçen yıllarda enstitü olarak Türkiye'den Ahmet Ümit ve İskender Pala gibi önemli yazarları başkent Kahire'de ağırlayarak, Mısırlı yazar ve entelektüeller ile buluşturduklarını söyledi.
Boyraz, YEE'nin faaliyet gösterdiği 50 ülke arasında sosyal medya yoğunluğu ve takipçi sayısında Mısır'ın başı çektiğini, yine enstitünün internet üzerinden verilen Türkçe eğitim sitelerinde Mısır'ın dünyada en çok kullanıcıya sahip ülkelerden biri olduğunu ifade etti.
Boyraz şunları söyledi:
"Mısır'da Türk film gösterimleri, kompozisyon yarışması ve Osmanlıca kurslarının yanı sıra Mısır ve Türkiye’de alanında uzman kişiler tarafından dil, tarih ve edebiyat konulu konferanslar düzenledik. 'Antik Mısır Gizemleri' ve 'Divan Edebiyatı Şairi Baki ve Fezail-i Mekke' gibi konferanslarla Türkiye ve Mısır'ın değerlerini tanıtmaya gayret ettik. Kültür diplomasisi çalışmalarımızda, çeşitli üniversite ve kültür merkezlerinin düzenlemiş olduğu uluslararası etkinliklere katılıyoruz. 'El Sawy Cultural Exhibition' ve 'Asya Ülkeleri Kermesi' gibi faaliyetler bunlardan bazıları."
Kahire Yunus Emre Enstitüsü, 2018’in ilk 5 ayında yaklaşık 30 önemli faaliyete imza attı.
- İpek Koza Atölyesi
Türkiye'den gelen uzmanlar tarafından enstitüde düzenlenen İpek Koza Atölyesi oldukça ilgi gördü.
Hem hobi hem de mesleki açıdan getirisi olan atölyenin ilerleyen zamanlarda Mısır'da ipek böcekçiliği yapılmasına katkı sağlayabileceği ve diğer kültür merkezlerince de gerçekleştirileceği öngörülüyor.
- Kemankeş Projesi
Türk filmleri ve dizileri aracılığıyla son dönemde gençler arasında popüler olan "Geleneksel Türk Okçuluk Sporu"nu tanıtmak amacıyla "Kemankeş Projesi" adı altında Kahire'de kurs düzenlendi.
Türkiye'de Okçular Vakfı'nda kurs alan Mısırlı eğitmenler ülkelerine dönerek okçuluğa ilgi duyan Mısırlılara eğitim verdi. Kurs sonunda çeşitli müsabakalar gerçekleştirildi ve sporcular düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
- Üst düzey Mısırlı yetkililerin katıldığı iftar daveti
Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi ilişkilerin gergin olmasına rağmen faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi amaçlayan Kahire YEE'nin iftar programına da Mısır'da bakan yardımcılığı seviyesinde katılımlar oldu.
Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Velid Hebeika ile Mısır Sanayi Gelişimi ve Kalkınma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Abdel Rezzak davete katılan misafirler arasındaydı.
Farklı ülkelerin misyon temsilcilerinin yanı sıra 50’ye yakın Mısırlı akademisyenin katıldığı iftar programında kültür ve sanat çevreleri ile çok sayıda basın mensubun da yer alması, enstitünün Mısır sokağından karar mekanizmalarına yakın isimlere kadar geniş bir yelpazeye ulaşabildiğinin işareti olarak yorumlandı.
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