Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde ebru sergisi

KAHİRE (AA) - Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Mısırlı sanatçı Hanan Rifai'nin "Ruhumun Renkleri" isimli ebru sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz, Tükiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, enstitü kursiyerleri ve diğer misafirler katıldı.

Bir hafta boyunca 39 tablodan oluşan "Ruhumun Renkleri" sergisi, Kahire Yunus Emre Enstitüsü binasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

- Sanatçının ebru sanatı ile ilginç tanışması

Hanan Rifai, AA muhabirine, ebru sanatıyla ilginç tanışma öyküsünü anlattı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde 2012 yılında Türkçe öğrenmeye başlayan Rifai, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterinin icra ettiği ebru sanatını görerek ilgi duymaya başladığını belirtti.

Sonrasında kendini bu sanata adadığını söyleyen Rifai, daha sonraki yıllarda ebru sanatıyla ilgili uluslararası sempozyum ve festivallere katılarak kendini geliştirdiğini ifade etti.

Geçen yıl Üsküdar'da düzenlenen Uluslararası Ebru Festivali'ne Mısır'ı temsilen katılan Hanan Rifai'nin eserler basında da geniş yer buldu.

