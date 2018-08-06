HABER

Kahire'de iki araç alev aldı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir otomobilin patlayarak alev alması sonucu 9 kişi yaralandı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de bir otomobilin patlayarak alev alması sonucu 9 kişinin yaralandığı, olayda iki aracın tamamen yandığı belirtildi.

Yerel basının sivil savunma ekiplerine dayandırdığı habere göre, patlamaya otomobilin elektrik aksanında meydana gelen kısa devre neden oldu

Kahire'nin Dokki bölgesinde bulunan 6 Ekim Köprüsü'nün altında meydana gelen olayda, alev alan ikinci aracın toplu taşımada kullanılan "dolmuş" olduğu ve yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, 9 kişinin yaralandığı olayda ölen olmadığını açıkladı. Mücahid, olayın ardından yaptığı ilk açıklamasında yaralı sayısını 3 olarak duyurmuştu.

Patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığından ise her hangi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahire'de yaşayan Amerikan vatandaşlarından olayın ayrıntılarını yerel medya aracılığıyla takip etmelerinin istenmesi" dikkati çekti.

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Yüksekova’ya Fransız gelinYüksekova’ya Fransız gelin
Şehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildiŞehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 yaralı Kahire patlama

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin

Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin

Şanlıurfa'da TIR dehşeti: Önüne çıkan aracı ezip devrildi

Şanlıurfa'da TIR dehşeti: Önüne çıkan aracı ezip devrildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.