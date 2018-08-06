Kahire'de iki araç alev aldı: 9 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de bir otomobilin patlayarak alev alması sonucu 9 kişinin yaralandığı, olayda iki aracın tamamen yandığı belirtildi.
Yerel basının sivil savunma ekiplerine dayandırdığı habere göre, patlamaya otomobilin elektrik aksanında meydana gelen kısa devre neden oldu
Kahire'nin Dokki bölgesinde bulunan 6 Ekim Köprüsü'nün altında meydana gelen olayda, alev alan ikinci aracın toplu taşımada kullanılan "dolmuş" olduğu ve yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, 9 kişinin yaralandığı olayda ölen olmadığını açıkladı. Mücahid, olayın ardından yaptığı ilk açıklamasında yaralı sayısını 3 olarak duyurmuştu.
Patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığından ise her hangi bir açıklama yapılmadı.
Olayın ardından ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahire'de yaşayan Amerikan vatandaşlarından olayın ayrıntılarını yerel medya aracılığıyla takip etmelerinin istenmesi" dikkati çekti.
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