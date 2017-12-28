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Kahire'de "Kudüs bizimdir" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 22:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Sanatları Müzesi, açılışının 114'üncü yıl dönümü münasebetiyle Kudüs'e ait bazı arkeolojik eserleri sergiledi.

İslam Sanatları Müzesi Müdürü Memduh Osman, yaptığı basın açıklamasında, açılışının 114'üncü yıl dönümü münasebetiyle müze bünyesinde, "Kudüs bizimdir" temalı bir sergi düzenlediklerini belirtti.

Osman, sergide 30 adet Filistin sikkesinin yanı sıra porselen, maden ve camdan 21 parça arkeolojik eserin yer aldığını aktararak, bu sergiyle, Kudüs'ün asırlara dayanan Arap kimliğine ve kentin Araplar için gurur kaynağı olmasına işaret edildiğini söyledi.

"Kudüs bizimdir" temalı serginin bir ay süreyle gezilebileceği kaydedildi.

Dünyada İslam sanatları alanındaki en büyük müzelerden biri sayılan Kahire'deki İslam Sanatları Müzesi 1903 yılında açıldı. Müze, Türk İslam eserlerinin yanı sıra , Hint, Çin, İran, Kuzey Afrika ve Arap dünyasından da farklı kategorilerde 100 bin çeşit esere ev sahipliği yapıyor.

(AA)

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