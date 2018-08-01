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Kahire'deki uzlaşı görüşmelerine "Filistinli tüm grupların dahil edilmesi" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Kahire'deki uzlaşı görüşmelerine "Filistinli tüm grupların dahil edilmesi" çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yüksek Ulusal Komitesi", Mısır'ın başkenti Kahire'deki ulusal uzlaşı müzakerelerine Filistinli tüm grupların dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Hamas, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin de aralarında bulunduğu Filistinli farklı gruplardan oluşan Büyük Dönüş Yüksek Ulusal Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal uzlaşının, tüm Filistinli grup ve güçlerin katılımıyla kapsamlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Müzakereler ikili görüşmelerle yürütülmemeli." denildi.

Sağlanacak herhangi bir uzlaşının, 2011'de Kahire'de imzalanan ve ulusal kurumların tamamında tam ortaklık temeli üzerine kurulan ulusal uzlaşı anlaşması esasına dayanması gerektiği kaydedilen açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği plana karşı Filistin halkının direnişini güçlendirmek ve İsrail işgaline yönelik mücadelesini desteklemek için Gazze'ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması istendi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri üzerinde pazarlık yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, eylemlerin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma ve Filistin halkının kendi topraklarına dönüşünü gerçekleştirme hedefine ulaşılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri başkanlığında, Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Raşak, Husam Bedran, Halil el-Hayye ve Ruhi Muşteha'dan oluşan bir heyet, "Filistin meselesiyle" ilgili görüşmelerde bulunmak üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Mısır tarafından sunulan ve en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulmasını da öngören Filistin uzlaşı teklifi, 4 aşama ve 10 maddeden oluşuyor. Hamas, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, teklifin kendileri tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

Teklif, Filistin yönetimi tarafından başta memur maaşlarının ödenmesi olmak üzere Gazze'ye uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını da içeriyor.

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Büyük Dönüş Yüksek Ulusal Heyeti Hamas mısır Ulusal uzlaşı müzakereleri

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