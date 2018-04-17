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Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

Erzurum Halk Tiyatrosu’nun hazırladığı “Eyvah Sevirem” adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluşacak.Genç drama yazarı Cengiz Durular’ın kaleme aldığı, tiyatro sanatçısı Oktay Parlar’ın yönettiği tek perdelik komedi oyunu, 18-22 Nisan tarihleri arasında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Erzurum Halk Tiyatrosu’nun hazırladığı “Eyvah Sevirem” adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluşacak.
Genç drama yazarı Cengiz Durular’ın kaleme aldığı, tiyatro sanatçısı Oktay Parlar’ın yönettiği tek perdelik komedi oyunu, 18-22 Nisan tarihleri arasında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Ünlü tiyatrocular Bilal Tavlak, Oktay Parlar ve Şerif Avcı’nın rol aldığı aile komedisi, evlilik müessesine adım atan bir genç ve arkadaşlarının başlarından geçen komik olayları anlatıyor. Ayşenur Bayraktaroğlu, Sedagül Yavuz, Ayçanur Uzun, Esranur Saruhan, Yaşar Kars, Bilal Taşkesenligil, Nur Güçlü, Erdem Ballı, Harun Uğurlu, Seher Karataş, Ebru Şimşek, Mustafa Özdemir, Miraç Ateş, Resul Özcan ve Burhan Limon’un rol aldığı tiyatro oyununun ışık tasarımı Eser Dursun’a ait. Müzikleri Hakan Çelik’e ait olan Eyvah Sevirem’in yönetmen yardımcılığını da Şerif Avcı üstleniyor. Erzurum Halk Tiyatrosu Genel Koordinatörü Bilal Tavlak, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin gelenek ve göreneklerini Erzurum ağzı ile anlatan oyunumuzu tiyatronun tüm kuramları ve önemli sahne etmenlerini icra ederek hazırladık. 18 ile 22 Nisan tarihleri arasında saat:19.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’ne tiyatroya gönül veren tüm sanatseverleri oyunumuzu izlemeye davet ediyoruz” dedi. Erzurum Halk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Oktay Parlar da, “Şehrin adet ve gelenekleri arasında kalan, toplumsal yaşam tarzı içerisinde özenti ve saflık arasında gidip gelen sıcak ve samimi insanların hikâyesini anlatıyoruz oyunumuzda... Erzurum’un şehir kültürünü, kentin kendi ağzıyla kendi şivesiyle anlatmaya, ailemizin temel sacayağı olan mahallelerimizin kültürünü tiyatro sanatını kullanarak izleyiciye aktarmaya çalıştık” diye konuştu. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da, “Kent kültürünü, şehir tarihini ve toplumsal hafızamızda unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yaşatmak adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Genç, yetenekli ve profesyonel tiyatrocular tarafından hazırlanan ‘Eyvah Sevirem’ adlı bu tiyatro oyunu, geçmiş ve geleceği postmodern bir bakış açısıyla harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Gülerken düşündüren bu tiyatro oyununu kentimizin sanat hayatına sunan Erzurum Halk Tiyatrosu’na ve drama yazarı Cengiz Durular’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

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Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor
2 / 6

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor
3 / 6

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor
4 / 6

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor
5 / 6

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor
6 / 6

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor

Kahkaha tufanı “Eyvah Sevirem” izleyiciyle buluşuyor
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