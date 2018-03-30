HABER

Kahraman Halisdemir’in annesi mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir, ölümünün 1’nci yılında mezarı başında anıldı.Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir’i Bor ilçesinin Çukurkuyu Kasabası’nda bulunan mezarını oğulları Doğan Halisdemir, Soner Halisdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri ziyaret ederek dua etti.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir, ölümünün 1’nci yılında mezarı başında anıldı.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir’i Bor ilçesinin Çukurkuyu Kasabası’nda bulunan mezarını oğulları Doğan Halisdemir, Soner Halisdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri ziyaret ederek dua etti.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Doğan, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanları ve öğrencileri olarak kahraman şehidimizin annesi Fadimana anamızın vefatı yıldönümü münasebetiyle mezar başında dua etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizlerde Fadimana’mızın birer evlatlarıyız. Fadimana anamıza ülkemizin çok şeyler borçlu olduğunu mezarı başında bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in annesi olması münasebetiyle, ülkemize yapmış olduğu fedakarlığı kelimelerle ifade etmek mümkün değildir” dedi.

Anasını seven vatanını da sever
Fadimana Halisdemir’in büyük oğlu Doğan Halisdemir, “Anasını seven vatanını da sever. İnanıyorum ki tüm analardan doğanlar anasını seviyordur, keza vatanını da seviyordur. Vatan hainleri de var devşirmeler maalesef, onlarda ne anasını seviyor ne de vatanını seviyor” diye konuştu.

Türk anneleri kahraman yetiştiriyor
Fadimana Halisdemir’in oğlu Soner Halisdemir, annesi Fadimana Halisdemir ile birlikte Türk annelerin kahramanlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, “Bir ananın 10 tane evladı olur ama bir evladın 2 tane anası olmaz. Bir vatanın 80 milyon milleti olur, 80 milyon devletin 2 milleti olmaz. Anamıza da vatanımızda sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Jandarma'dan olay yaratacak paylaşımJandarma'dan olay yaratacak paylaşım
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.