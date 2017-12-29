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Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 15:54 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi

27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın sorgusu sürüyor. Akın'ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi. Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü. (AA)

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Yüzbaşı Burak Akın

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