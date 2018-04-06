Kahraman komandolar dağları teröristlere dar ediyor

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde teröristlerin gizlendiği tespit edilen mağara, sığınak ve yaşam alanlarını bir bir imha eden güvenlik güçleri, yaptıkları yol kontrolleri, uygulamalar, arazi arama ve tarama faaliyetleriyle de bölgede teröristlere göz açtırmıyor.

Lice kırsalında oluşturulan üs bölgeleriyle sahaya hakim olan komandolar, arazide yürüttükleri operasyonlarla da teröristlere aman vermiyor.

Terör örgütü PKK'ya karşı yürüttükleri etkin mücadele ile terör örgütünün üslenmesine geçit vermeyen komandolar, finans kaynaklarından olan uyuşturucuya da büyük darbe vuruyor.

Komandolar bugüne kadar tonlarca uyuşturucu ele geçirirken, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yer alanların da bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi, tespit ettikleri el yapımı patlayıcılar, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ile yine çok sayıda saldırıyı önledi.

- Şehit silah arkadaşlarının ismiyle terörle mücadeleye devam

Operasyon emri alan komandolar, oluşturulan harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal ediyor. Belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından araziye çıkan komandolar, arazide arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Lice, Kulp, Hani, Kocaköy başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde, şehit düşen silah arkadaşlarının isimleriyle düzenlenen operasyonlarda, dağları teröristlere dar eden güvenlik güçleri görevlerini cansiparane sürdürüyor.

Son teknoloji ve yerli silahlarla donatılan Mehmetçik, devletin sağladığı imkanlarla her türlü görev için gözünü kırpmadan hazır kıta bekliyor.