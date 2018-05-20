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Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

20 yıl önce PKK’lı teröristin İsviçre’ye kaçırmak istediği uçağın pilotu Hayri Kırıtoğlu uçuş hayatını noktaladı. 45 yıllık pilot hava korsanıyla geçirdiği dehşet saatlerini anlattı.

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Adana-Ankara seferini yaparken 20 yıl önce Mürsel Peker sahte ismini kullanan PKK'lı terörist Erdal Aksu tarafından İsviçre'ye kaçırılmak istenen Türk Hava Yolları (THY) uçağının kaptan pilotu Hayri Kırıtoğlu (66) uçuş hayatını tamamlayarak göklere veda etti.

Sabah gazetesinden Cevdet Özdemir'in haberine göre, 20 yıl önce yaşanan olayı anlatan Kırıtoğlu, hava korsanının emniyet güçlerinin ateş etmesi sonrası elindeki bombayı düşürdüğünü belirterek, "Ben bombayı aldım ve kokpitin camından dışarı attım, patlamadı" dedi. Boeing 737-400 tipi 'Ayvalık' uçağını Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yılında 29 Ekim 1998'de bir elinde tabanca, diğer elinde bombayla kaçıran PKK'lı terörist Erdal Aksu, pilot Kırıtoğlu'ndan İsviçre'nin Lozan kentine gitmesini istedi. Hava korsanını yakıtın Sofya'ya kadar yeteceğine ikna eden Kırıtoğlu Sofya yerine uçağı, Ankara'ya indirdi. 20 yıl Türk Hava Kuvvetleri'nde, 25 yıldır da THY'de uçan Kırıtoğlu, "Sofya'ya diye uçağı Samsun üzerinde dolaştırdım. İngilizce bilmemesi bizim için bir avantajdı. Esenboğa'da ışıklar kapatılmıştı, nereye indiğimizi anlamadı. Ezan okunmasına 10 dakika kala 'Harekat başlasın' dedim. Ardından emniyet güçleri arka kapıdan girdi. Silahlarını ateşleyerek korsanı etkisiz hale getirdiler" dedi.

'KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI'

Kırıtoğlu, operasyonda yolcular ve mürettebat dahil hiç kimsenin burnunun kanamadığını ifade ederek hava korsanının bu olaydan önce 6 emniyet görevlisini, 5 de öğretmeni öldürdüğünün belirlendiğini aktardı.

'ELİNDEKİ BOMBAYI DÜŞÜRÜNCE DIŞARI ATTIM'

Kırıtoğlu, "Üzerinde gazeteci yeleği vardı. Sol elinde parça tesirli Rus yapımı bir bomba ve pimi takılı, öbür elinde de 7.65'lik tabanca vardı. Emniyet güçleri ateş edince elindeki bombayı düşürdü. Ben kokpitin camından hemen bombayı dışarı attım, patlamadı. Tabancayla isterse öldürsün beni dedim, önemli olan bomba, çünkü uçağı patlatacak. Yolcuların çoğu Ankara'ya sempozyuma gelen doktor ve eşleri. 9 saat onunla bir şeyleri paylaştım insanlık adına. 'Söz veriyorum seni megalo idean olan o yere, istediğin yere götüreceğim ve basın açıklamanı yapacaksın' dedim" diye konuştu.

Dönemin başbakanının 'Gereğini yapın' talimatından sonra öldürülen teröristin belki yaralı olarak yakalanabileceğinin altını çizen Kırıtoğlu, bu sayede bağlantılarının ortaya çıkarılabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kahraman pilotumuza emelilik hayatını güle güle sürdürmesini temenni ediyorum.
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