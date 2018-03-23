Kahraman pilot köye düşmemek için kendini feda etmiş

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde, F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Üsteğmen Yasin Boy’a kahramanlığı için köy halkı teşekkür etti.
Dün akşam saatlerinde Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü Karabağ mevkiinde düşen F-16 içerisinde bulunan Üsteğmen Yasin Boy’un şehit olmasının ardından kahramanlık öyküsü ortaya çıktı. Ovaören köyü halkı düşen uçakta şehit düşen Üsteğmen Yasin Boy’un, köyün üzerine uçağı düşürmemek için kendisini feda ettiğini söyledi. Köyde bakkallık ile uğraşan Erdal Özden, “Akşam saatlerinde arabama bindiğim esnada bir ışık hissettim. Işığı hissetmem ile birlikte patlama meydana geldi. Uçak köyümüze çok yakın uçuyordu. Pilotumuz isteseydi kendisini kurtarırdı ancak pilotumuz köyün üzerine düşmemek için kendini feda etti” dedi. Köyde kaza anına şahit olan köylüler de uçağın çok alçak uçtuğunu, köyün üzerine düşmemek için Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un kendisini feda ettiğini söyledi.
Kaza yerine vatandaşlar akın etti
Meydana gelen uçak kazası sonrasında askeri personellerin ve kaza kırım ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını tamamlamasının ardından vatandaşlar, kaza yerine adeta akın etti. Kaza yerinde uçaktan kalan parçaları inceleyen vatandaşlar bir süre sonra kaza yerinden ayrıldı.
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