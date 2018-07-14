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"Kahraman şehir" Gorazde, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in Gorazde şehrinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı, panel düzenlendi, şehitler için dua edildi

GORAZDE (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bosna Hersek'in doğusundaki Gorazde şehrinde düzenlenen programlarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iki yıl önceki hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit dualarla anıldı.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) düşmana karşı elde edilen başarılar sebebiyle "kahraman şehir" olarak anılan Gorazde'deki programların ilki, Mirsad Huric Spor Salonu'nda yapıldı. Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gazi İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Gazi Spor Oyunları kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisi açıldı.

FBIH Başbakanı Fadil Novalic, Gazi İşleri Bakanı Salko Bukvarevic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna-Podrinje Kanton Başbakanı Emir Okovic, Gorazde Belediye Başkanı Muhamed Ramovic, Türk kurumlarının temsilcileri ve Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden savaş gazilerinin katıldığı programda, hain darbe girişiminde ve Bosna'daki savaşta şehit olanlar için dua edildi.

Spor salonundaki programın ardından heyetler, şehitliği ziyaret etti.

- "15 Temmuz-Demokrasi ve Türk Halkına Darbe Girişimi" paneli

Gorazde şehrindeki bir diğer etkinlik Saraybosna Büyükelçiliğince Mehmet Fatih Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz-Demokrasi ve Türk Halkına Darbe Girişimi" konulu panel oldu.

Büyükelçi Haldun Koç, panelin düzenlendiği salonu dolduran Gorazdelilere darbe girişimi hakkında bilgi vererek, 15 Temmuz’dan görüntü ve fotoğrafların yer aldığı sunum yaptı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, aradan 2 yıl geçmesine rağmen darbe girişiminin etkisini hala yaşadıklarını belirterek, Türk halkının beklenmedik bu girişimi çok kısa sürede bertaraf ettiğini söyledi.

Darbe girişiminde 251 şehit verildiğini, 2 binden fazla insanın yaralandığını anımsatan Koç, "Onlar sayesinde bugün burada bu sunumu yapabiliyorum." dedi.

Bosnalı akademisyen Dr. Sedad Beslija da panelde Türkiye tarihindeki darbelere ilişkin katılımcılara bilgi vererek, Türkiye'nin dışarıdaki düşmanlarına da dikkati çekti.

Türkiye'nin uluslararası arenada etkin bir ülke olmasını istemeyen güç odaklarının "Türkiye'nin motor değil, domates ve kayısı ihraç etmesini" istediğini vurgulayan Beslija, PKK'nın da yakın tarihinde Türkiye için büyük bir sorun olduğunu kaydetti.

Beslija, 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde de Gezi Parkı ve 17-25 Aralık gibi olaylarla Türkiye'de iktidarı devirmeye yönelik eylemler olduğunu anımsattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile gerçek yüzünü herkese gösterdiğini belirten Beslija, 1999'dan beri ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Bosna'daki savaşta Boşnak milletine ihanet eden Fikret Abdic'e benzetti.

- Kayseri Camisi'nde dua

Panelin ardından Gorazde'deki Kayseri Camisi'nde şehitler için dua okundu.

Öğle namazının ardından Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince düzenlenen programda, Türkiye ve Bosna Hersek'ten din görevlileri şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak, Türkçe ve Boşnakça ilahiler söyledi.

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Demokrasi ve Milli Birlik Gün 15 Temmuz Bosna Savaşı gorazde

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