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Kahraman şoföre ‘’Ayın Kaptan Şoförü’’ ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde görev sırasında Asaf bebeğin hayatını kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.

Kahraman şoföre ‘’Ayın Kaptan Şoförü’’ ödülü

Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde görev sırasında Asaf bebeğin hayatını kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş. otobüs sürücüsü Hayrettin Şahin, Kaptanlar Kulübü tarafından ‘Ayın Kaptan Şoförü’ ödülüne layık görüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun makamında ağırlayarak bir maaş ikramiye ile ödüllendirdiği Hayrettin Şahin, Kaptanlar Kulübü isimli sivil toplum kuruluşu tarafından “Ayın Kaptan Şoförü” ödülüne layık görüldü. Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde, görev sırasında bir bebeğin hayatını kurtaran Hayrettin Şahin, yaptığı duyarlı davranışı sayesinde birçok televizyon programına da konuk olmuştu.
Sektörden birçok öncü kurum ve kuruluşun katıldığı törende servis, turizm, şehirlerarası, 2017 yılı kaptan şoförü ve kent içi olmak üzere toplamda 5 ayrı kategoride Türkiye genelinde ayın ve yılın kaptanları seçildi. Ödül töreni öncesinde internet sitesinde başlatılan Türkiye geneli halk oylaması ile Hayrettin Şahin Mart ayının kaptanı seçildi. Sürücümüzün bebeği kurtardığı video ile başlayan törende Hayrettin Şahin herkesin takdirini bir kez daha topladı. UlaşımPark Genel Müdürü M.Yasin Özlü, ödülü ile birlikte kendisini ziyaret eden Şahin’e gösterdiği örnek davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kahraman şoföre ‘’Ayın Kaptan Şoförü’’ ödülü

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