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Kahraman'dan Orgeneral Akar'a veda ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

Kahraman'dan Orgeneral Akar'a veda ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, görev süresinin dolması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a veda ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kahraman, Genelkurmay Karargahı'nda Orgeneral Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

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