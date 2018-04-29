Ankara'nın Kahramankazan İlçe Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisince (AKPM), Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Konseyi'nin "12 Yıldız Şehri" unvanını 2016 ve 2017'de üst üste iki kez kazanan Kahramankazan Belediyesine AKPM tarafından "Avrupa Diploması" ödülü verildi.

Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke ve 200 bin belediye arasında bu ödüle layık görülen 16 belediyeden biri oldu.

Ödülün kazanılmasında belediyenin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilen uygulamaları ile çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerinin etkili olduğu bildirildi.

Belediyeye ödülü, Haziran ayında Fransa'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

- Hedef Avrupa Ödülü

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, onur duyduklarını belirterek, hedeflerinin ödüllerin en büyüğü "Avrupa Ödülü" olduğunu ifade etti.