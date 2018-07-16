Kahramankazan'da meşale ve bayraklarla yürüdüler

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)- ONBEŞ Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bulunduğu Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.
15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Başkent Mehteran ekibi eşliğinde meşaleli ve Türk bayraklarıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü, Kahramankazan Kent Meydanı’nda son buldu. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehteran ekibinin gösterisi burada da devam etti. Kent meydanında düzenlenen etkinliklere ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, 15 Temmuz gecesi hainlerin açtığı ateşte yaralanan vatandaşlara müdahale eden Kahramankazan Devlet Hastanesi eski Başhekimi Uğur Yıldız ve sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Kahramankazan 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Derneği tarafından da lokma tatlısı dağıtıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı
Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
Siyasilerden 15 Temmuz mesajları
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum