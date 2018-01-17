Kahramankazan'da şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramanakazan ilçesinde 10 şehit ailesi ile 71 gaziye, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

Kahramankazan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programa, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim okundu. Törende konuşan Vali Topaca, "Cumhurbaşkanımızın bize sürekli talimatı; 'aman şehitlerimize ve gazilerimize her türlü ihtimamı gösterin, onların sıkıntılarını giderin. Onların sevinçlerine ve kederlerinde yanlarında olun'. Dolayısıyla hem büyüklerimizin talimatı, hem bizim kalbimizden geçen o şehitlik ve gazilik inancı dolayısıyla her zaman sizlerin yanındayız. Sizleri seviyoruz, sizleri gönlümüzde taşıyoruz. Sizleri Cenab-ı Hakk'ın devletimize ve milletimize bir emaneti olarak görüyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 10 şehit ailesi ve 71 gaziye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Duygulu anların yaşadığı programda Vali Topaca, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

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