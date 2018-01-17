Kahramankazan'da şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramanakazan ilçesinde 10 şehit ailesi ile 71 gaziye, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.
Kahramankazan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programa, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim okundu. Törende konuşan Vali Topaca, "Cumhurbaşkanımızın bize sürekli talimatı; 'aman şehitlerimize ve gazilerimize her türlü ihtimamı gösterin, onların sıkıntılarını giderin. Onların sevinçlerine ve kederlerinde yanlarında olun'. Dolayısıyla hem büyüklerimizin talimatı, hem bizim kalbimizden geçen o şehitlik ve gazilik inancı dolayısıyla her zaman sizlerin yanındayız. Sizleri seviyoruz, sizleri gönlümüzde taşıyoruz. Sizleri Cenab-ı Hakk'ın devletimize ve milletimize bir emaneti olarak görüyoruz" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından 10 şehit ailesi ve 71 gaziye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Duygulu anların yaşadığı programda Vali Topaca, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.
FOTOĞRAFLI
10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi
Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit
ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...
Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu
Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Okuyucu Yorumları 0 yorum