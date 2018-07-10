"Kahramanlık destanları sadece tarihte değil, günümüzde de yaşanıyor"

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbeye karşı dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direniş başladı. Bu direniş sayesinde, biz hakikaten belki Cumhuriyet tarihinin yaşadığı en büyük sınamayı çok şükür ki aşabildik. İnsanüstü kahramanlık destanları sadece tarih kitaplarında yer almıyor, aslında bu kahramanlık destanları günümüzde de yaşanıyor. Biz bunu tam 2 sene önce, 15 Temmuz gecesi yaşadık. Bu kahramanlık destanını benzetmek gerekirse, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlıklar, ondan öncesinde Çanakkale Savaşı, şu anda hala mücadele etmekte olduğumuz PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri, hepsiyle karşılaştırılabilecek büyüklükte bir kahramanlık destanı. Bu halkımızın, yediden yetmişe toplumun her kesiminin demokrasisine sahip çıkmasıyla ilgili bir mücadele."

Türkiye'nin o "elim" gecede 251 şehit verdiğini ve 2 binden fazla kişinin de gazi olduğunu anımsatan Esenli, şöyle konuştu:

ECENUR ÇOLAK - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Türk halkının verdiği mücadeleye ilişkin "İnsanüstü kahramanlık destanları sadece tarih kitaplarında yer almıyor, aslında bu kahramanlık destanları günümüzde de yaşanıyor." dedi.

Türkiye'nin darbe girişiminin hemen ertesi günü olağan akışında, bütün servis ve sistemleriyle tam çalışır biçimde olduğunu hatırlatan Esenli, bunun aslında Türkiye'nin herkesçe bilinen gücünün en somut göstergesi ve ayrı bir başarı ve kahramanlık hikayesi olduğunu söyledi.

- "AA ve TRT'nin, FETÖ'nün anlatılması konusunda çok önemli katkıları oldu"

Esenli, hem Ankara'da hem de Roma'da görev yaptığı sürede Türkiye'nin FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadeleyle ilgili diğer ülkeleri bilgilendirme çabalarına katıldığını anımsattı.

Başta FETÖ ile ilgili bilgi sahibi olunmadığını ve yanlış yorumlar yapıldığını ancak şu an gelinen noktada terör örgütünün ve yapısının çok iyi anlaşıldığını kaydeden Esenli, "FETÖ'yü anlatmaya ilişkin bütün girişimlerimizde gördüğümüz, o şüpheci noktadan yaşananların doğru anlaşıldığı noktaya gelindiği. Bunda tabii hem Anadolu Ajansı'nın (AA) hem de TRT'nin çok önemli katkıları oldu, yaptıkları çeşitli programlarla FETÖ ile ilgili hem halkımızı hem de dış dünyayı doğru biçimde aydınlattılar." dedi.