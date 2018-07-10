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"Kahramanlık destanları sadece tarihte değil, günümüzde de yaşanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: - "İnsanüstü kahramanlık destanları, sadece tarih kitaplarında yer almıyor, aslında bu kahramanlık destanları günümüzde de yaşanıyor" - "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbeye karşı dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direniş başladı. Bu direniş sayesinde, biz hakikaten belki Cumhuriyet tarihinin yaşadığı en büyük sınamayı çok şükür ki aşabildik" - "FETÖ'yü anlatmaya ilişkin bütün girişimlerimizde gördüğümüz, o şüpheci noktadan yaşananların doğru anlaşıldığı noktaya gelindiği. Bunda tabii hem AA'nın hem de TRT'nin çok önemli katkıları oldu, yaptıkları çeşitli programlarla FETÖ ile ilgili hem halkımızı hem de dış dünyayı doğru biçimde aydınlattılar"

ECENUR ÇOLAK - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Türk halkının verdiği mücadeleye ilişkin "İnsanüstü kahramanlık destanları sadece tarih kitaplarında yer almıyor, aslında bu kahramanlık destanları günümüzde de yaşanıyor." dedi.

Büyükelçi Esenli, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirten Esenli, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış 10 binden fazla mensubuyla FETÖ'nün 35 askeri uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi, 37 askeri helikopter ve 4 bine yakın hafif silahla darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin o "elim" gecede 251 şehit verdiğini ve 2 binden fazla kişinin de gazi olduğunu anımsatan Esenli, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbeye karşı dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direniş başladı. Bu direniş sayesinde, biz hakikaten belki Cumhuriyet tarihinin yaşadığı en büyük sınamayı çok şükür ki aşabildik. İnsanüstü kahramanlık destanları sadece tarih kitaplarında yer almıyor, aslında bu kahramanlık destanları günümüzde de yaşanıyor. Biz bunu tam 2 sene önce, 15 Temmuz gecesi yaşadık. Bu kahramanlık destanını benzetmek gerekirse, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlıklar, ondan öncesinde Çanakkale Savaşı, şu anda hala mücadele etmekte olduğumuz PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri, hepsiyle karşılaştırılabilecek büyüklükte bir kahramanlık destanı. Bu halkımızın, yediden yetmişe toplumun her kesiminin demokrasisine sahip çıkmasıyla ilgili bir mücadele."

Türkiye'nin darbe girişiminin hemen ertesi günü olağan akışında, bütün servis ve sistemleriyle tam çalışır biçimde olduğunu hatırlatan Esenli, bunun aslında Türkiye'nin herkesçe bilinen gücünün en somut göstergesi ve ayrı bir başarı ve kahramanlık hikayesi olduğunu söyledi.

- "AA ve TRT'nin, FETÖ'nün anlatılması konusunda çok önemli katkıları oldu"

Esenli, hem Ankara'da hem de Roma'da görev yaptığı sürede Türkiye'nin FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadeleyle ilgili diğer ülkeleri bilgilendirme çabalarına katıldığını anımsattı.

Başta FETÖ ile ilgili bilgi sahibi olunmadığını ve yanlış yorumlar yapıldığını ancak şu an gelinen noktada terör örgütünün ve yapısının çok iyi anlaşıldığını kaydeden Esenli, "FETÖ'yü anlatmaya ilişkin bütün girişimlerimizde gördüğümüz, o şüpheci noktadan yaşananların doğru anlaşıldığı noktaya gelindiği. Bunda tabii hem Anadolu Ajansı'nın (AA) hem de TRT'nin çok önemli katkıları oldu, yaptıkları çeşitli programlarla FETÖ ile ilgili hem halkımızı hem de dış dünyayı doğru biçimde aydınlattılar." dedi.

- Bilgilendirme çalışmalarıyla yabancı basının FETÖ'ye bakışı değişti

İtalya'nın darbe girişiminden sonra Türkiye'ye demokrasiden yana olduğunu belirten, geçmiş olsun mesajı gönderen ve ardından ziyarette bulunan ülkelerin başında yer aldığını söyleyen Esenli, bu noktada İtalya'nın diğer bazı Avrupa ülkelerinden ayrıldığını anlattı.

İtalyan basınının ise bazı yanlış algıların etkisinde olduğunu aktaran Esenli, ancak hem kendisi hem de selefinin çalışma ve çabalarıyla somut delillerin ortaya konulduğunu ve bu algıların yıkıldığını kaydetti.

- FETÖ, İtalya'da varlık gösteremiyor

FETÖ unsurlarının Avrupa'daki bazı ülkelerde olduğu gibi İtalya'da geniş bir teşkilatlanma yapamadığını belirten Esenli, İtalyan siyasetçilerinin FETÖ'nün darbe girişimini çabuk anlamasının, örgütün burada kapsamlı şekilde yuvalanamamasında önemli bir etken olduğunu dile getirdi. Esenli, örgütün İtalya'daki küçük de olsa varlığı ve faaliyetlerinin yakından takip edildiğini aktardı.

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olan değil, halk tarafından başarısız kılınan bir girişim olduğunu vurgulayan Esenli, "Bu, ülkemizin cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarımız ve milletvekillerimizle bütüncül olarak vatandaşıyla, bürokratıyla, her türlü sektörden ve toplumun her kesiminden insanıyla verdiği mücadelenin sonucu olarak başarısızlığa uğratılmış bir darbe girişimidir." şeklinde konuştu.

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15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü FETÖ - FETÖ'nün darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü İtalya Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli

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