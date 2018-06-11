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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve alanda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e terör sorunundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darbedildi. Polisin kalabalığın elinden aldığı ve şehit yakını olduğunu iddia eden vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu iddia ederek, terör sorundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darbedildi. Programı kapsamında Elbistan ilçesine giden Akşener, Malatya Caddesi'nde kendisini karşılayan partililere hitaben partisinin seçim bürosu önünde konuşma yaptı.

"TERÖR SORUNUNU NASIL ÇÖZECEĞİNİZİ ANLATSAYDINIZ"

Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız." dedi.

aksener e tepki gösteren vatandasa linc

"MİTİNG ALANINDAKİ PARTİLİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ"

Bunun üzerine Akşener'in, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bunun için nelere uğradım. Ohoo çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım." karşılığını verdiği Ünsal, miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darbedildi.

aksener linc

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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