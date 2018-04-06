HABER

Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilen askerler ile muvazzaf subayların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen askerler ile muvazzaf subayların da yer aldığı zanlılara yönelik Tekirdağ, İzmir, Batman, Bingöl, Erzincan, Kilis, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

Öte yandan, zanlıların yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.

İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonuAnkara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kahramanmaraş muvazzaf subaylar

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.