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Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 62 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 62 gram esrar, 93 uyuşturucu hap, 31 kök Hint keneviri, kullanıma hazır 2'şer paket sentetik uyuşturucu ve esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş operasyon uyuşturucu

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