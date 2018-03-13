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Kahramanmaraş'ta inşaatta can pazarı: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadir ilçesinde, inşaatta meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Sanayi Sitesi 34. Çarşı'da bir işyerinin inşaatının ikinci katına dün beton dökülürken henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada 6 işçi molozların arasında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçileri molozların arasından çıkararak kentteki hastanelere kaldırdı.

İşçilerden Ali Topuz (47), Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Molozların altında bir işçi daha kaldığı ihbarı üzerine olay yerine iş makineleri sevk edildi. Kepçeyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından işçilerden Yusuf Topuz'un cesedine ulaşıldı. Hastanelerde tedavisi süren 5 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş göçük inşaat

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