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Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta işçi taşıyan servis minibüsünün otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen 46 S 1449 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, 11 DY 329 otomobile çarptıktan önce refüjdeki ağacı sonra elektrik direğini devirip yan yattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan aralarında sürücülerinin de bulunduğu 11 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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Kahramanmaraş trafik kazası işçi servisi

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