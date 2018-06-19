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Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama paniğe neden oldu. Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı'nda meydana gelen patlama sonrası hasar gören kısımda binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı-Karaçay Mahallerinin arasından geçen Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı'nda patlama meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

Patlamanın olduğu kısımda petrol metrelerce yükseğe fışkırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boru hattındaki zarara arazi üzerinde yapılan tarımsal çalışmanın neden olduğu iddia edildi.

ÇEVREYE 10 BİN LİTRE AKARYAKIT SIZDI

Boru hattının yüzey mesafesine bu kadar yaklaşmasına ise, hırsızların sebep olduğunu öne sürüldü. Boru hattındaki sızıntı ekiplerinin çalışması tarafından durdurulurken, çevreye yaklaşık 10 bin litre akaryakıt sızdı.

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Kahramanmaraş petrol boru hattı Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı patlama

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