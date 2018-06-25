Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Haber7'nin haberine göre; 738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş'ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti'den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazandı.
YURT DIŞI OYLARI SAYILINCA SIRALAMA DEĞİŞTİ
Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.
İYİ PARTİ'NİN VEKİLLİĞİ CHP'YE GEÇTİ
Kesinleşmeyen sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP'nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.
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