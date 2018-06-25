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Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den Faruk Atlı dün açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazanmıştı. Ancak yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanmaraş'ta dün İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç'ün oldu.

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Haber7'nin haberine göre; 738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş'ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti'den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazandı.

YURT DIŞI OYLARI SAYILINCA SIRALAMA DEĞİŞTİ

Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.

İYİ PARTİ'NİN VEKİLLİĞİ CHP'YE GEÇTİ

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP'nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Faruk Atlı TBMM Ali Öztunç Kahramanmaraş

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