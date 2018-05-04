Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Merkez Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı’nda bir otomobil, ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir müddet geri geri gitti. Yolda trafiğin sakinleşmesinin ardından tekrar ters yönde yoluna devam eden araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Otomobil, ters yolda bir müddet ilerledikten sonra doğru istikamete geçerek yoluna devam etti.
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