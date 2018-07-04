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Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çocuk istismarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan organize olan kadınlar, çocuk istismarını protesto etti

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sosyal medyadan organize olan bir grup kadın, çocuk istismarını protesto etti.

Kahramanmaraş'taki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ellerinde çocuk istismarına tepki gösteren ve "idam istiyoruz" pankartlarıyla gelen kadınlar, sloganlarla istismarlara tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Merve Bakbalay, yaklaşık 2 yıl önce bu meydanda demokrasi için bir araya geldiklerini, bir olmanın, birlik olmanın gücünü o gün yaşadıklarını şimdi ise çocuklar için buluştuklarını belirtti.

- Adıyaman

Adıyaman'da da sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen vatandaşlar, çocukların istismarına tepki gösterdi.

Demokrasi Parkı önünde önünde Dilek Süslü ve arkadaşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde "Çocuk susar sen susma", "Yazımı kışa çevirdin Leyla", "Zulmü sessiz kalan dilsiz şeytandır", "Dünya senin gözlerin kadar güzel olmadı" ve Çocuk istismarını durdur, sessiz kalma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Süslü, her alanda önceliğin çocuk olması gerektiğini belirtti.

Gruptakiler açıklamaların ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk istismar Kahramanmaraş protesto

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