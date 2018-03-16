Kahramanmaraş'a ekstrem spor tesisi

Tesisin yapım ihalesini alan firmanın başkanı Şahin Balcıoğlu da ekstrem spor tesislerinin, Yedikuyular Kayak Merkezi ile bağlantılı çalışacağını söyledi.

Parkı daha iyi değerlendirmek için ekstrem spor merkezi oluşturma kararı aldıklarını dile getiren Erkoç, "Ormandan bir ağaç bile kesilmeyecek. Bu proje ağaçlara, bitki örtüsüne zarar vermeden, ihaleyi kazanan firma tarafından yapılacak. Yedikuyular Kayak Merkezi'nden sonra turizm açısından önemli bir yer haline gelecek. Burası sadece Kahramanmaraş'a değil, tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Buranın Türkiye'nin dört bir yanından yerli ve yabancı turist çekeceği inancındayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde olan parkı 2017'de devraldıklarını belirterek, kentin eşsiz doğal güzelliklerinden insanların en iyi şekilde faydalanması için gayret ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yedikuyular Kayak Merkezi'nin ardından Kapıçam Tabiat Parkı'nda, 70 bin metrekarelik alana ekstrem spor tesisleri kurulacak.

Kışın kayak merkezinde karın keyfini çıkaran vatandaşların, yazın da sıcaklardan kurtulmak için ekstrem spora geleceğine inandığını ifade eden Balcıoğlu, "Burada kuracağımız at çiftliğinde, aynı zamanda yurt dışından getireceğimiz seyisler sayesinde, çocuklarımız hem ata binmeyi öğrenecekler hem de İngilizce öğrenmiş olacaklar." dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak projenin maliyetinin, 4,5 milyon lira olduğu tesiste, yaz okulu, binicilik tesisleri, macera oyun alanlarına, paintball ve ziplin alanları, traking, tenis, voleybol, futbol, kamping, dağ bisikleti gibi yaklaşık 50 etkinlik için alan yer alacağı kaydedildi.