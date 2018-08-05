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Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" ziyaretçilerini büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı bulunamayan Yeşilgöz Gölü, bu gizemi, suyunun soğukluğu ve rengi ile vatandaşların ilgisini çekiyor

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı bulunamayan Yeşilgöz Gölü, bu gizemi, suyunun soğukluğu ve rengi ile vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Gölü, dört mevsim kendine özgü rengini yansıtıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyelerince yürütülen çalışmaya rağmen kaynağı bulunamayan göl, bu gizemli yönüyle de ilgi uyandırıyor.

Piknik yapmak isteyenlerin tercihi olan ve doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.

Malatya'dan gelen Mehmet Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil dönüşü Ankara'ya giderken ününü duydukları Yeşilgöz'e hem piknik yapmak hem de mola vermek için geldiklerini söyledi.

Yeşilyurt, gölün adeta bir doğal akvaryumu andırdığını belirterek, bu güzelliğin daha iyi korunması gerektiğini ifade etti.

Gaziantep'ten gelen Salih Semih de tatil için Gazianteplilerin tercihinin her zaman Kahramanmaraş olduğunu belirterek, suyu ve doğası için Yeşilgöz'e geldiklerini söyledi.

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Kahramanmaraş onikişubat Piknik Yeşilgöz Yeşilgöz Gölü

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