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Kahramanmaraşlı çocuklar "Oyun Karavanı" ile eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

Çocukların yaşlarına uygun etkinliklerle ve oyunlarla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluştu - Proje koordinatörü Koray Akdemir: - "Bu sene farklı olarak Suriye'nin Cerablus iline gideceğiz. Bu yıl Cerablus'taki Suriyeli kardeşlerimize de hediyelerini vereceğiz ve çocuk oyunları oynayacağız"

Çocukların yaşlarına uygun etkinliklerle ve oyunlarla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluştu.

Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik Spor Bakanlıkları, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ümraniye Belediyesince yürütülen projenin üçüncü durağı Kahramanmaraş oldu.

Demokrasi Meydanı'nda kurulan oyun karavanına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, mendil kapmaca, geleneksel çuval, çizgi, ip çekme gibi oyunları oynayarak eğlendi. Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar, çizgi kahraman Pepe'nin maceralarını dinledi. Şarkılara eşlik eden çocuklar, halay çekti.

Proje koordinatörü ve sunucusu Koray Akdemir, gazetecilere, projenin amacının, çocukları bilgisayar, cep telefonu gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

Projenin 8 ilde uygulanacağını dile getiren Akdemir, "Çocuklarımız geleneksel çocuk oyunlarıyla çok eğlendiler. Buradaki amacımız, çocuklara babalarının, dedelerinin hangi oyunları oynadıklarını göstermektir. Bu sene farklı olarak Suriye'nin Cerablus iline de gideceğiz. Bu yıl Cerablus'taki Suriyeli kardeşlerimize de hediyelerini vereceğiz ve çocuk oyunları oynayacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Oyun Karavanı Projesi

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