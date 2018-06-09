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Kahramanmaraşlı mağdur aileye Bakan Kaya sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:58 | Son Güncelleme

Afşin ilçesinde yaşayan, şizofren anne, eşi ve ve 5 çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla devlet korumasına alındı - Coşkun ailesi, Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir merkezde misafir edilecek - Baba Bekir Coşkun: - "Devletimiz ailemize ve çocuklarımıza her türlüğü desteği sağlıyor. 5 çocuğum var. Eşim şizofren olduğu için çocuklarımıza bakamıyorduk. Devletimiz bize sahip çıkmış oldu"

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan, şizofren anne, eşi ve 5 çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Günalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ailesinin zor durumda olduğuna ilişkin sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, Bekir Coşkun'un evine misafir olduklarını belirten Günalmış, şöyle devam etti:

"Coşkun ailesi, Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilen bir aile. Aylık ortalama bin 700 lira düzenli yardım yapılmaktadır. Bunun yanında gıda yardımı ve Sayın Bakanımızın başkanlık ettiği Fon Kurulu kararıyla evlerinin yeniden inşası da gerçekleştirilmiştir. Aile hem maddi hem de psiko-sosyal olarak Bakanlığımızca yakından takip edilen bir aile ancak yaşanan olaylar, hem hanımefendiyi hem de çocukları aile birliği yeniden kurulacak duruma gelene kadar koruma altına almamız gerektiğini göstermektedir."

Günalmış, Kaya'nın konuyla yakından ilgilendiğini ve bizzat kendisinin talimatıyla aileyi devlet korumasına aldıklarını ifade ederek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını kaydetti.

- "Onların sayesinde biz bugünlere geldik"

Baba Bekir Coşkun da kendilerine destek verdiği için Bakan Kaya'ya teşekkür etti.

Bakanlığın daha önce eşine maaş bağladığını, çocuk yardımı, gıda ve kömür yardımı verdiğini dile getiren Coşkun, "Allah bakanımızdan da devletimizden de razı olsun. Her türlü imkandan faydalanıyoruz. Onların sayesinde biz bugünlere geldik. Devletimiz ailemize ve çocuklarımıza her türlüğü desteği sağlıyor. 5 çocuğum var. Eşim şizofren olduğu için çocuklarımıza bakamıyorduk. Devletimiz bize sahip çıkmış oldu." diye konuştu.

Coşkun ailesi, Kahramanmaraş'taki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir merkezde misafir edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
afşin aile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kahramanmaraş

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