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Kahramanmaraşlı tekstil çalışanlarından Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı tekstil çalışanları ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Mehmetçiğe destek vermek için Hatay’ın Hassa ilçesine geldi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun ortaklaşa yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 51.

Kahramanmaraşlı tekstil çalışanlarından Mehmetçiğe destek

Kahramanmaraşlı tekstil çalışanları ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Mehmetçiğe destek vermek için Hatay’ın Hassa ilçesine geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun ortaklaşa yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 51. gününde devam ediyor. Türkiye’deki 81 ilden ise vatandaşlar Hatay’a gelip Mehmetçiğe desteklerini gösteriyor. Kahramanmaraşlı tekstil çalışanları da bugün Hatay’ın sınır ilçesi Hassa’ya gelip Mehmetçiğe destek verdi. Türk bayrağı dağıtan işçiler adına konuşan İsmail Akgül, Mehmetçiğe her zaman desteklerinin süreceğini söyledi.
Askerlerle bir süre vakit geçiren işçiler daha sonra kentten ayrıldı.

Kahramanmaraşlı tekstil çalışanlarından Mehmetçiğe destek

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