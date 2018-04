Kahramanmaraş'ta 2 kez uçaktan indirilen yolculardan tepki

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Havalimanı'ndan, saat 06.00'da Ankara seferini yapacak uçağa alınan yolcular, koltuklarına yerleştikten sonra "Kapı arızası var" denilerek, indirildi. Arıza giderildikten sonra tekrar uçağa alınan yolcular, bu kez de "Uçuş ekibinin mesaisi bitti" denilerek, indirildi. Yolcular, uçaktan polisler tarafından indirildiklerini ve havalimanında 7 saat bekletilerek, mağdur edildiklerini söyledi. Kahramanmaraş Havalimanı'ndan Kahramanmaraş- Ankara seferinin yapması planlanan, AnadoluJet'e ait TK 7131 sefer sayılı uçağa, saat 06.00'daki kalkış öncesi 158 yolcu bindi. Yolcular uçağa alındıktan sonra ön kapının kapanmadığı fark edildi. Bunun üzerine yolcular, uçaktan indirilirken, arızanın giderilmesi için İstanbul'dan uzman ekip çağrılması istendi. Kapıdaki arıza, gelen teknisyenler tarafından giderilince yolcular, 5 saat sonra uçağa tekrar alındı. Koltuklarına yerleşen ve uçuşu zamanında gerçekleştirilemeyen yolcular, bu kez de saat 11.00 sıralarında, "Uçuş ekibinin mesaisi doldu" denilerek, uçaktan indirilmek istendi. UÇAĞA POLİSLER GİRDİ Uçuşun zamanında yapılamaması nedeniyle öfkelenen yolcular, uçuş ekibine tepki gösterdi. Bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yolcuların kabin ekibine yönelik tepkisi sürerken, uçağa polisler girdi. Bir yolcu, "Sizi neden gönderiyorlar? Burada polislik bir olay yok. Burada terör falan yok. Sabah saat 05.00'ten beri bekletiyorlar" diye tepkisini dile getirdi. Polisler ise yolculara güvenliği sağlamak için uçakta olduklarını söyledi. Bu sırada uçağa gelen AnadoluJet görevlisi ile bazı yolcular arasında da tartışma çıktı. Yolculardan uçaktan inmelerini isteyen görevli, "Otobüs çağıracağız. Adana'da alternatif 2 seferimiz var saat 18.55'te. Bütün yolcumuzu oraya transfer edeceğiz" dedi. Bir başka görevli ise "Meydan müdiresi, uçuşa şu an izin vermiyor. Lisansı görmek istiyormuş yani yetkili kişi mi uçağı tamir etti, yoksa yetkisiz bir kişi mi tamir etti; diye. Kaptan kararıyla biz görev süremizi 2 saat uzatabiliyoruz. 2 saatin sonuna da ulaştık şu anda" diye konuştu. Yolcular, ikna edilerek, uçaktan indirildi. Bazı yolcular, işlemlerinin ardından çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirilirken, bazıları da Ankara'ya yarın gitmek üzere hava yolu şirketi tarafından kendileri için ayarlanan otellere götürüldü. Tüm yolcular, 7 saatlik bekleyişin ardından 13.00'te Kahramanmaraş Havalimanı'ndan ayrıldı. 'HERKESİ MAĞDUR ETTİLER' Hava yolu şirketinin havalimanındaki bürosuna gelen bazı yolcular ise mağdur edildiklerini ve uçaktan polis zoruyla indirildiklerini öne sürdü. Yolculardan Gökhan Anlaşbay, "Herkesi mağdur ettiler, saat 05.00'ten beri sorunumuzu çözmediler. Hala da bizi rezil etmeye devam ediyorlar. Ankara'ya gidecektik, daha gidemedik" dedi. Merve Anlaşbay isimli yolcu ise havalimanına saat 05.00'te geldiğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı: "Uçak, sabah 06.00'da kalkacaktı ve uçuştan 1 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Burada olduk. Bekledik, işlemlerimiz yapıldı. Sonra bize dediler ki 'Uçağın kapısı arızalı'. Uğraştılar, yapamadılar, uçaktan geri indik. Ondan sonra 'Teknisyen gelecek' dediler. Saat 10.30'a doğru teknisyen geldi. Teknisyen, daha sonra arızayı giderdiğini belirtti. Bize dediler ki 'Uçağınız 11.00'e rötar yaptı, 11.00'de kalkacak'. İndiğimiz uçağa tekrar bindik; ama uçak kalkmadı. Sonra tekrar anons yapıldı. 'Devlet Hava Meydanları Müdiresi uçuş mesaimiz dolduğu için izin vermiyor, kalkış yapmayacağız' dediler. Hepimizin zamanı da gitti, rezil olduk." Yolculardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kübra Aydoğan da "Benim devamsızlık hakkım yoktu. Tamamen kullandım ve şu an stajdan kalabilirim. Şu an fizik tedavi stajındayım. Bizi mağdur ettiler. Sabahtan beri hiçbir çaba da göstermediler. İkinci kez uçağa aldılar, tekrar indirdiler" diye konuştu. İZİN DÖNEN ASKER: CEZA ALMA İHTİMALİM ÇOK YÜKSEK Ankara'da vatani görevini yaptığını belirten Muhsin Bayrak isimli yolcu ise babasının cenazesi nedeniyle Kahramanmaraş'a mazeret iznine geldiğini söyledi. Bayrak, "Sabah 08.00'de Ankara'da olmam gerekiyordu. Akşam 05.00'e kadar ulaşamazsam ceza alma ihtimalim çok yüksek" dedi. ŞİRKET YETKİLİSİ: MESAİSİ DOLAN UÇUŞ EKİBİ KESİNLİKLE UÇAMAZ Olaya ilişkin açıklama yapan AnadoluJet yetkilisi, uçağın ön kapısında teknik arıza meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Yolcular bindikten sonra uçağın ön kapısı teknik arıza nedeniyle kapatılamadı. Bunun üzerine 5 saat gecikme verildi. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen uçakla 1 teknisyen geldi ve arıza giderildi; ancak bu defa da uçuş ekibinin mesaisi dolduğu için 158 yolcu uçaktan indirildi. Uluslararası Havacılık Kuralları'na göre, mesaisi dolan uçuş ekibi kesinlikle uçamaz. Yolcularımızın rezervasyonları yarın sabah saat 06.00'da kalkacak Ankara uçağı için yenilendi. İsteyen yolcularımız da tüm masraflar şirketimizce karşılanmak üzere en yakın havaalanlarına yönlendirildi."