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Kahramanmaraş'ta 210 ton sahte gübre ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:03 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 210 ton sahte gübre ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde, 210 ton sahte gübre ele geçirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, iki ilçede sahte gübre satışı yapıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sahte olduğu tespit edilen 210 ton gübre ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler G.G, M.T, F.G, R.Y, V.Y, K.K, Ö.P. ve O.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Elbistan gözaltı Kahramanmaraş operasyon sahte gübre

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