Kahramanmaraş’ta 23 Nisan coşkusu

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı birbirinden özel etkinliklerle çocukları konuk ediyor.

Renkli kıyafet ve kostümleriyle alışveriş merkezini adeta çiçek bahçesine çeviren minik ziyaretçiler müzik eşliğinde gerçekleştirdikleri gösterilerle eğlence dolu anlar geçiriyor.

23 Nisan programı kapsamında gerçekleştirilen ‘Lucky Luke (Red Kit) etkinliğinde de çocuklar hoşça vakit geçiriyor.

Onikişubat Belediyesi, yüz boyama, palyaço, lego faaliyeti ve dağıttığı hediyeleriyle alışveriş merkezinin küçük misafirlerini sevindiriyor.

Bazı mağazalar 23 Nisan’ın anlamına uygun 23 çocuğu, çeşitli hediyelerle mutlu ediyor, yüz boyama aktivitesiyle destek sunuyor.

Çocuk Mehter Takımı da özel gösterisiyle bayram neşesine ayrı bir heyecan katıyor.